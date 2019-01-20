高檔休旅車拋錨 義氣友救援竟「雕掐」

2019-01-20 11:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市路姓男子前晚開著豐田ALPHARD高檔休旅車外出途中拋錨，他急電蘇姓友人前來道路救援，因2輛車紅線違規停車引來保大巡邏員警注意趨前關心，結果蘇男打開車門一股濃烈的K他命異味竄出，進而在車內查獲大量毒品，救援不成先「雕掐」（台語，意指拋錨或出事）讓蘇男哀嘆，悲劇啊。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆，當晚11點多帶班巡經北屯區中平路時，發現2輛車紅線違停趨前關心，此時26歲的路男向警方說，稍早駕駛豐田品牌的ALPHARD休旅車外出訪友，途中行經該路段時突然故障拋錨，才會趕緊找來擔任廚師的28歲蘇姓友人開著馬自達自小客前來道路救援。

未料當蘇男下車打開車門時，一股濃臭的K他命異味隨即竄出，面對警方詢問時蘇男臉色凝重，警方直覺有異在蘇男同意下察看其隨身包包及車子，果然發現K菸17支並在車內發現毒奶包茶31包 （內含FM2成分、重162.1公克） 、毒梅錠20顆（含安非他命成分、重23.17公克）及K盤1個，經當場以毒品試劑檢測後，均呈毒品陽性反應。

蘇男當場啞口無言坦認持有毒品，但辯稱一次購買大量毒品比較便宜，純粹是用來供自己吸食否認販售，沒想到道路救援不成先「雕掐」進警局，警方則對他的說詞存疑，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源及可能流向。

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