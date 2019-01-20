寒假開始 基警春風夜巡開跑

2019-01-20 10:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局少年隊與校外會為了維護學生在寒假期間的安全，將於1月21日起至2月10日止執行「春風專案」，並會加強在夜間巡邏，前往青少年易聚集場所加強查察深夜營業場所，勸導深夜遊蕩少年返家，保護、防止青少年被害事件發生。呼籲公共娛樂場所業者深夜勿容留少年，以免被罰。

基隆市警察局少年隊指出，學生寒假及春節假期計21日，將會不定期夥同學生校外會教官會執行「春風專案」；依據「少年不良行為及虞犯預防辦法」第3條、第5條、第6條及「社會秩序維護法」第74條、第77條等相關規定，少年不得於深夜遊蕩，警察機關發現少年不良行為及虞犯時，得予登記、勸導制止。

少年隊長黃文斌也呼籲父母多利用寒假期間與子女參與戶外正當休閒活動，另請公共娛樂場所業者，勿為了多賺一點錢，就在深夜容留少年，違反者將移請權責單位依法查處。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/