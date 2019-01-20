假檢警欲監管財產 老翁心慌慌 正牌警阻詐騙

2019-01-20 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名83歲簡姓老翁接獲假冒檢警人員的詐騙電話，恫嚇他疑似涉嫌詐騙案，要「監管」其財產調查，嚇壞簡翁，差點到提款機領出積蓄，還好簡翁經過自強派出所時向正牌員警確認，才免於遭到詐騙。

前（18）日下午15時許，一名83歲的簡姓老翁接獲詐騙集團電話，對方謊稱是檢察官，告訴老翁有數筆異常的金融交易紀錄，懷疑老翁涉入金融洗錢案，要求老翁提領名下所有現金交付給檢警監管，否則一旦開始偵查程序，老翁名下資產將會遭到凍結並沒收，並派出自稱「高雄市刑警隊偵查主任」與簡翁聯絡，簡姓老翁飽受驚嚇，欲聽從詐騙集團指示前往操作ATM。

所幸，簡翁途中經過自強所時靈光一現，決定向警方查證確認。

簡翁向自強路派出所巡佐曹裕榮、員警張道佳、吳欣宥表示，接獲檢警電話指他名下金融卡帳戶有多筆異常交易的數據出現，質疑他涉嫌洗錢案，要求聽從「高雄市刑警隊偵查主任」指示把錢領出配合監管，以釐清是否有涉入其他刑案。 簡姓老翁說，遇到這種事很驚慌，無法想像怎會飛來橫禍，只想著要趕緊去操作ATM將名下的現金都領出來交給檢察官監管，警方聽了告知老翁，這是現在詐騙集團慣用手法，請老翁放心。老翁始了解遇到詐騙集團，並感謝警方的事實說明讓他放下心中大石。

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