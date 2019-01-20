高市清晨2車相撞 波及路旁轎車４人受傷

2019-01-20 10:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新田路、錦田路口今天清晨5點多，發生一部轎車和計程車相撞，轎車又撞及另一部路旁轎車，共4人受傷送醫，肇事彭姓轎車女駕駛與黃姓運匠酒測值皆為0，確切肇事責任歸屬仍待警方調查中。

新興分局中正三路派出所於清晨5時58分許接獲110通報，在新興區六合一路與錦田路口發生車禍，警組迅速趕抵現場，並於現場疏導交通協助救護人員救護傷患。

警方初步了解，計程車駕駛黃男（41歲）行駛於錦田路（南向北方向直行）與轎車駕駛彭姓女子（19歲）行駛於六合一路（東向西方向直行），於路口時兩車發生碰撞，並擦撞到一旁路邊停車的另一部轎車。

轎車彭姓女駕駛及乘客蔡男（21歲）受傷，被送往大同醫院就醫，彭女雙膝外傷、蔡男雙腳外傷，另計程車黃姓運匠頭部遭撞擊，右腳腳踝及左腳膝蓋外傷、車上張姓乘客右眼角外傷、雙腳瘀傷。

經警方對肇事雙方實施酒精濃度檢測，雙方皆無酒駕，全案通知交通分隊至現場測繪，相關肇事責任仍在釐清調查中。

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