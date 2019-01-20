抽完大麻菸尾隨情敵 男子藏毒嗆警被逮

2019-01-20 10:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名鄭姓男子17日晚間抽完大麻菸後，開始在仁二路上尾隨自己的情敵，卻也不跟對方表明來意，被跟尾隨的男子，只好跑進派出所報警。警方盤查時，鄭男不時跟警員挑釁、嗆聲。警方發現他身上飄出大麻菸味，詢問後鄭男自知逃不掉，拿出5.6公克大麻菸草交付給警方。警訊後，依違反毒品危害防制條例將他移送法辦。

基隆市警察局第一分局延平街派出所巡佐黃正義、警員鍾岡玲，17日晚間9時55分，接獲被尾隨的男子報案指出，有名男子意圖不明不知何故，一路跟著他走，員警出所查看，確實發現有位男子尾隨報案人，便向前盤查。

鄭男在盤查時，不時嗆警員兇什麼（壞三小）？警方便依違反社會秩序維護法將他帶回偵辦。過程中警方聞到鄭男渾身散發濃濃的大麻菸味，他見事跡敗露，只好交出身上的大麻煙草5.6公克，並向警方供稱，因報案人與前女友有感情糾紛，想與其談談，所以才尾隨；沒想到被聞出毒品氣味，真是倒楣。

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