瘋狂做愛3天還嗑藥助性 男子害女友暴斃...

2019-01-20 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名在酒店任職的23歲張姓女子，在2016年底搬近蔡姓男友住處同居，兩人為了慶祝同居，接連瘋狂做愛3天還嗑藥助興，張女外出工作徹夜未眠，返家後蔡男又給她毒品吸食並要求做愛，完事後張女突失去意識，蔡男沒將她送醫，導致張女因中毒性休克死亡。台北地院依《藥事法》轉讓禁藥致人於死罪判蔡男9年徒刑，但在上訴後，高院認為蔡男願為張女之死負責，且和死者家屬達成和解，日前改判蔡男8年徒刑。

根據《蘋果日報》報導，目前在車行工作的31歲蔡男，原本擔任酒店少爺，結識「同事」張女後兩人墜入愛河，張女在2016年底搬進蔡男位於北市南京東路的租屋處，兩人為慶祝同居，從2016年12月28日起連3天瘋狂做愛、吸毒，而張女在2017年1月1日晚間外出工作、陪客人出遊，2日返回同居處，蔡男又拿出毒品給張女吸食，並要求進行性行為。

結果兩人完事後，張女全身抽搐、失去意識，蔡男見狀卻未立即將她送醫，而是拿毛巾讓張女咬住，灌食牛奶、蜆精等，導致張女因急性毒藥物中毒休克死亡。台北地檢署從張女的遺體內驗出過量第二級毒品PMA，並混合使用MDMA、PMMA、硝甲西泮、新興濫用物質Eutyloneck及N-Ethylpentylone，死因為急性毒藥物中毒致死，認為蔡男涉犯《藥事法》第83條第2項、第1項的轉讓禁藥致人於死罪，依法起訴。

台北地院依違反《藥事法》轉讓禁藥致人於死罪判蔡男9年徒刑，蔡男上訴後，雖未坦承全部犯行，但認為自己要為張女之死負責，並積極與張女父親談和解，最後雙方以400萬元達成和解，不過蔡男無法依照死者父親要求，在第一期先給付100萬元而破局。

法官審酌蔡男無犯罪前科，因轉讓多種毒品造成張女中毒身亡，事後有意和解，僅因經濟能力無法達成，並非無賠償之誠意，改判他8年徒刑。仍可上訴。

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