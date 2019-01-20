貴婦奈奈老公欠900萬不還 還出這招讓金主成被告...

2019-01-20 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕貴婦奈奈（本名蘇陳端）和老公黃博健、公公黃立雄捲款10億潛逃加拿大，不過最近又被爆出黃博健曾經開支票向金主借900萬，事後還不出錢竟以遺失為由，向銀行掛失止付開給金主借款的支票，金主需要用錢去軋票時，被銀行發現是「遺失的支票」，金主因此莫名其妙成了侵占罪被告，不過最後檢察官查出是黃博健謊報遺失，將他簽分誣告罪偵辦，最後金主處分不起訴。

根據《蘋果日報》報導，北檢指出，黃博健醫美診所內有一名專門為他找金主的呂男，在2014年、2015年間，黃博健以博全生技股份有限公司負責人名義，簽了5張面額共900萬元的公司票，未載明發票日，交給呂男去找金主調頭寸。呂男用這些支票做抵押找到一名黃姓金主借錢，黃博健取款後因周轉不靈，怕金主到銀行用支票兌現，竟搶先一步到銀行填寫「遺失票據申報書」及「票據掛失止付通知書」，黃姓金主在去年9月拿支票去兌現時，銀行發現支票已掛失止付，未讓黃姓金主提領，他最後還成為侵占遺失物及詐欺取財未遂罪的被告。

金主到案後否認犯罪，強調這些支票都是從呂男手中取得，當時呂男也告訴他黃博健需要調錢，金主表示可以借錢但需要開公司票，借多少錢就開多少支票。金主指出，當時他將錢都匯到呂男戶頭，呂男則將支票給他，但事後向黃博健討錢時，黃博健卻百般推拖，最後手中5張支票全都被退。

對此，黃博健在潛逃出境前曾出庭表示，當時他請呂男幫忙調務資金，通常在開票後一兩週就會把錢還給呂男，錢還清後他就會跟呂男拿支票，但因為呂男說5張支票遺失，他才會去申請止付。針對黃博健說法，呂男則說，如果黃博健有還款，開出的支票就會拿回來，票沒拿回來就代表沒還款，不可能會遺失。

檢察官調查後認為，黃博健明知開出支票在金主手中，卻故意謊報遺失，害金主被法辦，因此採信金主說詞，認為他並沒有侵占犯意，不起訴黃姓金主，改依誣告罪起訴黃博健。

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