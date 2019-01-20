正義嗎？ 彰化女嬰猝死 托嬰中心遭1600顆蛋夜襲

2019-01-20 01:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市某托嬰中心日前發生一起女嬰猝死案，死因都還待檢警調查，今晚10點多，托嬰中心門口卻突然3、4名惡煞，拿起雞蛋不斷往門口砸，甚至還有人開直播張揚惡行，還揚言等等要到台南、宜蘭發生虐童事件地點砸雞蛋。警方表示，已掌握特定對象與車輛，警方將依違反社會秩序法與毀損罪嫌依法究辦。

該托嬰中心日前照顧一名臨時托顧的4月大女童，日間照顧第3天後，女童突然全身發紫、經送醫不治，初步相驗女嬰無明顯外傷，進一步解剖，但報告要等到農曆年節後才能出爐，家屬對死因充滿疑問而一度訴諸媒體。

真相還在釐清，一名劉姓男子今晚於臉書帳號開直播，表示帶著1600顆雞蛋要從北部南下彰化員林市，蛋洗發生女嬰猝死的托育中心，並邊罵髒話邊指，小朋友照顧成這樣，還要年後才能解剖、才有真相，這是甚麼歪理？是甚麼道理？並說托育中心不做回應就用蛋洗表達大家的不滿。

劉男還要求網友提供日前台南發生虐嬰死亡保母住處，要再前往台南蛋洗保母家，並請求支援雞蛋。劉男還說「天下父母心，將心比心，影片絕對不會刪，也不是想紅，有法律責任一定面對！」最後還提到宜蘭還有一件，呼籲網友一起提供地址，希望一個晚上全部「處理」。

鄉民1600顆雞蛋猛砸之後，現場都是破碎蛋殼與蛋液，令隔壁居民也遭受無妄之災，居民表示，這樣私法正義太超過，毫無正當性可言，業者沒有報案，默默清理現場，警方仍主動到場關切，從劉男直播影片掌握犯案對象，將依違反社會秩序法與毀損罪嫌依法究辦。

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