人倫悲劇男以電線勒斃母 供稱仿電視情節

2019-01-20 00:38

〔中央社〕新北市三峽19日晚上發生精障男子疑似以電線勒斃母親的人倫悲劇，凶嫌宣稱因為看見死囚自殺新聞、不堪母親長期臥病引起殺母動機。市府表示，凶嫌並沒有家庭暴力通報列管紀錄。

新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺19日深夜受訪表示，弒母人倫悲劇經初步瞭解，凶嫌母子間不曾有家庭暴力通報與列管紀錄，將透過警方與親屬聯繫，以瞭解凶嫌家庭狀況，及平常生活與照顧歷史。

許芝綺說，將與警方聯繫試著取得其他家屬的聯絡方式，以關懷家屬、了解過往之母子互動方式，並協助處理母親的後事。

她說，因本案為殺害直系血親尊親屬重大刑案，目前由司法偵辦。因凶嫌為精神障礙男子，社會局將與新北市府衛生局聯繫，追蹤對精神病患的服務資訊，等檢方偵辦的後續與法院的裁定，進一步研擬對男子最佳的替代照顧方案。

新北市三峽區某處民宅，19日晚間9時許發生凶案，依據三峽警分局的初步調查，56歲的凶嫌自稱，近日看電視獲悉以某些工具可以將人窒息，因為76歲的母親長期臥病，不想讓媽媽這麼辛苦，所以，模仿電視報導的情節，疑似以電線延長線勒斃母親。

警方依據凶嫌的妹妹報案，趕抵現場發現母親已死亡。通報消防局派救護人員急救，後經家屬同意後放棄急救。

嫌疑人於犯案後在案發現場等待警方到場，警方逮捕並扣得犯案用電線1條，全案依殺害直系血親尊親屬罪詢問偵辦。

三峽警分局封鎖現場，由鑑識人員調查，同時報請檢方於20日相驗。警方說，至於男子供稱是因不堪母親長期臥病在床，才會模仿死囚自殺案件情節動手勒死母親，這些說詞都要檢方進一步偵訊調查。

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