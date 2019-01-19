1/19 今彩539頭獎開出3注 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-01-19 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月19日）開獎的第107000017期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，分別由台北市南港區同德路41號的「鈔好中彩券行」、台北市大安區延吉街153-1號的「尚讚彩券行」、花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路3段336號1樓的「吉立發彩券行」開出；而第108000006期大福彩、與第108000017期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000006期大福彩中獎號碼為「13、14、20、23、25、28、29，特別號：01」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得25萬元；參獎共71注中獎，每注可得4000元；肆獎共1355注中獎，每注可得400元；普獎共1萬0055注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第108000017期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、08、10、12、15、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共357注中獎，每注可得500元；肆獎共8167注中獎，每注可得100元。

第108000017期今彩539中獎號碼為「11、12、19、36、37」，頭獎共3注，每注可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共6219注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2797注中獎，每注可得50元。

第108000017期39樂合彩中獎號碼為「11、12、19、36、37」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共220注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7215注中獎，每注可得1125元。

第108000017期3星彩中獎號碼為「045」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000017期4星彩中獎號碼為「4917」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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