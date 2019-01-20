16年來搶銀行都失風 「大盜紅龜ㄟ」自首卻遭警拒絕…

2019-01-20 00:22

〔記者王捷／台南報導〕「錢是國家的！命是自己的！把錢統統交出來！」這是「大盜紅龜ㄟ」每年在警方防搶演練中最常說的台詞，綽號「紅龜」的偵查佐洪志雄，從警26年中，有16年扮銀行防搶演習的「歹徒」，至今已經「搶」過全國8間金融機構，今年他提早自首，希望能「找徒弟」，不過分局還想繼續讓他當「現行犯」，因為洪智雄「不用化妝就像壞人」，分局拒絕了他的自首要求！

春節前全國警局都會找轄區的銀行舉辦防搶演練，操演應對SOP，分局會規畫一套搶錢計畫，派警員扮演人質、歹徒與車手，只要哪個警員扮演歹徒，就會成為警員間開玩笑地對象。

今年48歲、綽號「紅龜」的偵查佐洪智雄不在乎被開玩笑，因為他長得像壞人，已經當了16年歹徒。他從1992年警員班畢業，分發到新北市瑞芳分局、台北市交通大隊，2003年他考上偵查佐，分發到台北市文山分局，從那時候開始，每年都當防搶演練的歹徒。

洪志雄曾經的直屬長官說，洪智雄喜歡聽廣播電台廖添丁的故事，又姓洪，所以同事都用故事中廖添丁跟班「紅龜」稱呼他，雖然他長得像壞人、綽號叫「紅龜」，但是精神卻像「鱉」，專辦竊盜、毒品案，擅長分析監視器畫面，可以坐著看一整天，找出蛛絲馬跡，只要被他鎖定的案子，就像鱉一樣咬住不放！

洪智雄說，從北到南他調過7個單位，隨著他調動搶過的銀行遍及全國，印象中搶過8種金融機構，有彰化銀行、玉山銀行、京城銀行、台灣銀行、郵局等等，有些銀行已經搶到忘記，但他「搶案計畫」注定都要失敗。他開玩笑說，每次防搶演習，他都會想像是跟著廖添丁出去，不過都是當壞人，很沒成就感，前年被「逮捕」壓制時，還大喊「我不想當歹徒」！

這幾年，「大盜紅龜ㄟ」從最前線退居幕後扮演「車手」角色，已經很少裝扮第一線拿槍衝進金融機構的歹徒。他已經快要50歲，今天決定向分局「自首」，不想繼續「走歹路」，也想問有沒有學弟可以當他徒弟，他可以傳授絕學。

不過，警分局認為洪智雄不用什麼裝扮看起來就像歹徒，今年仍選他扮演「歹徒」，而且警分局希望能逮捕現行犯，拒絕洪智雄自首！

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