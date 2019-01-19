密醫山區看診生意超好 落網還有律師患者趕來辯護

2019-01-19 22:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市黃姓密醫租下郊區鐵皮屋當作診間，替患者把脈、開藥，並收費1到3百元；由於每日都有近百人上門排隊看診，遭人檢舉後被新竹市警方逮捕。新竹地院依非法執行醫療業務罪判黃男6個月徒刑，易科罰金；幫黃租屋做診療室的甘男遭判刑2個月，緩刑2年。

據了解，51歲黃男曾在中醫診所當過學徒，但學得一手中醫技術後，參加中醫考試屢屢不中。不過，他無照一樣行醫，甚至有病患邀他到新竹市香山幫民眾看診，2017年間元月開始，由甘男幫他租下香山偏僻的鐵皮屋做為診療室，專門為人把脈看病，開處方箋給病患去藥房拿藥。

新竹市警方說，當時得到情資是指黃男是密醫，不過技術精湛，每次收費1到3百元，處方箋由病患自行去藥房買中藥服用，每天吸引近百病患在鐵皮屋排隊，人氣比合法中醫還旺。

當天警方持搜索票搜索時，看到黃男正在幫人把脈，還有1名高學歷的竹科工程師也在現場當他的學徒，而幫他承租房子做診療室的甘男，也因此同樣被捕，且現場還有樂捐箱，要求每個看診民眾付50元，做為密醫的房租補助，發現當天就有2千多元收入。

黃男被捕之後，一名在彰化執業的律師聞訊，立即從彰化趕到竹市警分局及地檢署陪他出庭辯護。據了解，該名律師及其家人的宿疾全靠黃男治癒，感念其恩情才北上幫他辯護；幫他租屋的甘男，則因曾得牛皮癬，也都靠黃男開藥控制病情，才會幫他在香山偏僻山區租屋看病。

黃男及甘男2人均坦承犯行，因此新竹地院依非法執行醫療業務罪判黃男6個月徒刑，易科罰金18萬元。甘男則是幫助非法執行醫療業務罪判2個月，緩刑2年，應捐公庫1萬5千元。

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