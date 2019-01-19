惡狼校車司機！拐弱智女上床 到她家啪完塞避孕藥

2019-01-19 23:18

〔記者王捷／台南報導〕啟智學校陳姓校車司機搭訕患有腦性麻痺、輕度智能障礙的女學生阿寶（化名），騙說要跟她結婚，先讓阿寶當「地下夫人」，拐騙上床得逞，阿寶擔心懷孕，買驗孕棒被母親發現，事情才曝光。一審認為陳男涉刑法225條，利用身心障者不能拒絕而性交，判處5年徒刑，但陳男辯稱，阿寶只有肢體障礙，沒有智能障礙，沒有明顯「不能拒絕」的能力，遭到二審法官打臉，駁回林男上訴。

2015年，一名離職林姓司機認識中度智障女學生，將人約出來載到魚塭性侵，震驚特教界，沒想到同年又傳出陳姓司機騙取女學生阿寶對他信任，帶著保險套與避孕藥與阿寶發生性關係。

當年未滿18歲的阿寶，因為在校車上的座位靠近陳姓司機，常常會與陳男聊天，陳男得知阿寶從小是媽媽養大，母親為了養活她，半夜還要出門上大夜班當粗工，阿寶平常晚上一個人在家。陳男離職後繼續與阿寶聯絡，甚至還曖昧地說要娶她，現在先當「地下夫人」。

2015年2月3日，陳男傳訊息問阿寶「想要做嗎？」阿寶同意後，陳男帶著保險套與避孕藥，當天深夜11點左右去阿寶家，兩人發生了關係，他把避孕藥留給阿寶，還囑咐千萬不能跟其他人說。但阿寶擔心懷孕，買了驗孕棒，被母親發現，東窗事發。

陳男主張，雖然阿寶未滿18歲，但兩人合意性交，不過事後陳男打電話恐嚇阿寶稱他們是你情我願，而且當時是阿寶主動親他，阿寶的母親硬要對付他，他現在吃不下、睡不著很想死。

二審法官因此認定，陳男是利用阿寶的智能障礙、對性行為的認識及控制能力與一般人不同，缺乏「同意性交」的理解能力，是有乘機性交的犯意，觸犯刑法225條。陳男則再辯稱，阿寶雖然有腦麻，但智能不會影響判斷能力，阿寶的母親出具阿寶的輕度智能障礙手冊，陳男卻沒有證據能證明阿寶在判斷認定上沒有問題，法官駁回陳男上訴，判處5年徒刑。

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