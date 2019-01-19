豬瘟防疫破口？！偷渡客驚爆自己偷渡吃著肉乾回台

2019-01-19 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕在全台動員，努力防疫非洲豬瘟之際，1名網友在臉書社團「爆料公社」爆料，他去年底曾從中國偷渡回台，發現偷渡客很可能會成為嚴重的豬瘟防疫破口。

1名網友在臉書社團「爆料公社」爆料，他去年年底因為在中國與官員發生糾紛，被陷害關押在看守所，花了20萬人民幣才請中國律師把他「撈出來」，但在出了看守所後，仍遭中國官方限制出境。

回不了台灣的網友最後只好用偷渡的方式回台，花了50萬台幣買了1張從福建泉州開往台灣的偷渡船票，同行還有另外3名被台灣通緝的台灣人。

這名網友表示，另外3名台灣人似乎很常透過偷渡的方式往返中台，知道航程不短，會攜帶零嘴在船上吃，但由於中國封鎖非洲豬瘟相關消息，偷渡客們都不知道肉製品不能帶入台灣，攜帶了不少「不知名肉的肉乾、火腿腸與其他肉類加工品」，在旅途中解饞。網友擔憂，偷渡不會經過海關，完全不會被檢查到，許多中國豬肉製品很可能會透過這種管道流入台灣。

最後，這名網友被偷渡船放在澎湖上岸，買了澎湖到松山的機票回台。爆料的網友表示，他過幾天會主動去警局自首，也附上機票與看守所釋放證明書佐證，並解釋在海上沒有拍照的原因，是因為航程中手機會被要求關機，疑似是為了防止被GPS定位。

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