後車斗載員工爆胎釀2死 雇主與家屬和解獲輕判

2019-01-19 19:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕在新北市經營冷氣行的沈姓男子，開車載蔡姓、楊姓員工返回公司途中，在國道3號北上51.6K處爆胎翻車，造成坐在後車斗的楊男當場摔飛，送醫後回天乏術，而坐在副駕駛座、未繫安全帶的蔡男也被甩出車外並卡在車底，搶救後仍不治，事後沈男與被害家屬和解並賠償完畢，新北地院日前依業務過失致死罪判處他徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，去年4月16日近下午1時許，沈男開著小貨車，載著員工蔡男、楊男與大批冷氣設備、管線，一路從桃園大溪開車欲返回位於新北中和的公司，未料途中輪胎因刺中異物爆胎翻車，沈男自行爬出車外求助，副駕駛座46歲蔡男因未繫緊安全帶，與坐在後車斗的23歲楊男雙雙被翻車力道甩飛，其中蔡男被卡在車底，2人送醫後雙雙不治，警方到場處理時，沈男也於第一時間承認是肇事駕駛。

審理時，沈男承認貨車安全帶均是預扣，上車後人直接穿過安全帶、腰部並未扣到，法官認為沈男身為雇主，卻讓員工坐在後車斗，縱使坐於副駕駛座也未繫妥安全帶，顯見對工作安全不重視，但考量沈男無前科，並與家屬和解獲得原諒，同意予以自新機會，因此輕判6月，得易科罰金18萬元。

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