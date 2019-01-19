他曾沉淪毒海 靠讀「聖經」做甜點找回幸福

2019-01-19 22:44

［記者許倬勛／桃園報導］位在桃園市楊梅區的日光之家，收容更收人及中輟生，21歲的小偉（化名）過去因誤交損友，翹家翹課、吸毒打架，入監服刑後悔不當初，出獄進入日光之家後改過自新，也透過勞動部推行的「多元就業開發方案」，努力學習做甜點，希望能成為一名烘焙師傅。

小偉自小父母離異，成長於隔代教養家庭，小時候常被人嘲笑「爹不疼、娘不愛」讓他備感自卑，誤以為武裝自己、拉幫結派才是正途，卻因此沉淪毒海，進了少年觀護所勒戒服刑，傷透祖父母的心。

服刑期間，在牧師的循循善誘下，小偉反覆閱讀「聖經」，有感長期被毒品浸淫、腐敗的身心受到洗滌，決定受洗後痛改前非，「再也不讓家人失望」，小偉因表現良好，出獄後轉介日光之家，並參加勞動部「多元就業開發方案」計畫，短短一年就考取丙級烘焙證照，學會做甜點、外場服務等技能，現在已是日光書房餐廳不可或缺的好員工。

小偉說，靠自己雙手打拚拿到第一份薪水時「很興奮，好像重獲新生」，也深刻領悟歹路不可走，希望他的故事，能為迷途的少年們帶來一絲啟發。

日光之家牧師陳健榮過去也沉淪毒海，多次進出監獄，如今幫助「歹囝仔」走回正途；日光之家目前收容15名成員，從15歲到40歲都有，大家學習手工藝外，還設立日光書房餐廳，採預約制歡迎民眾預訂，給成員多點肯定與鼓勵。

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