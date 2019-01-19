2萬元行賄監獄人員想解除境管 王令麟出國夢碎

2019-01-19 19:01

〔記者吳政峰／台北報導〕東森集團總裁暨執行策略長王令麟在台北監獄服刑期間，涉用2萬餘元行賄獄政人員，藉以享有特殊待遇，假釋時，台北地院認他違反貪污治罪條例，裁定應付保護管束，並限制出境、出海、限制住居；日前，王令麟為赴韓國洽商，向北院聲請暫解境管，被駁後，又向高等法院提出抗告，高院19日也予以駁回。

高院指出，王令麟行賄目的是要享有特別接見及其他特殊待遇，邊坐牢邊經營公司業務，導致監獄一般教化及刑罰目的失去作用，法律形同具文，司法機關公信力蕩然無存，因此就算行賄金額僅2萬多元，仍難認情節輕微，若終審認定有罪，可能處以較重刑責。

高院認為，王令麟也是為東森得易購股份有限公司董事長，公司資本額超過10億，憑此經濟能力，在國外即使無業，仍可維持優渥生活無虞，滯留海外不歸的可能性極高，自難認無逃亡之虞。

高院表示，王令麟接獲韓國現代集團所屬韓國現代購物公司的邀請函，自認為了企業發展、員工生計並擴大合作規模，須赴韓親自觀察及洽談，但依現代通訊科技發達及普及程度，可用以視訊或通話等方式參與，甚至邀請韓方人員前來台灣參訪及商談合作事宜，非必親赴韓國會面不可。

綜上，高院認為北院的裁定無違誤或不當，駁回王的抗告，不可再抗告。

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