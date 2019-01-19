少年與母爭吵鬧跳樓 2警及時救援阻悲劇

2019-01-19 17:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區1名19歲蘇姓男子，日前因為金錢問題與母親發生爭吵，一時情緒低落，竟爬到4樓住家陽台，作勢要跳樓輕生，當時正在巡邏的警員李永宏、林宏輝獲報，火速趕赴處理，過程中除了耐心地安撫蘇男外，2人也不斷地找機會救援，最後趁著蘇男與女友溝通時，趁隙將他拉回房內，阻止一場悲劇。

蘆洲分局表示，本月17日晚間9時許接獲民眾報案，指稱五股區五福路一處社區大樓4樓有人鬧自殺，當時正在轄區巡邏的李、林2員獲報後火速趕往現場，2人為了爭取時間，連爬4層樓梯到達，進屋後發現蘇姓男子站在陽台上，低頭不發一語，其女友在一旁不斷地安撫，2員見狀也立即「加入戰局」。

警員李永宏表示，耐心勸說蘇男將近10分鐘之久，最後他趁著對方分神跟女友講話之際，與同事一把將他拉進屋內，經過2人耐心溝通、勸說下，蘇男才終於打消輕生念頭；蘇母事後也向警方供稱，當晚跟孩子發生激烈爭吵後就出門，沒想到事態演變如此嚴重，幸虧警員及時趕到幫忙，才未釀成悲劇，讓家屬感激萬分。

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