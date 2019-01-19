中國死豬漂到馬祖 驗出非洲豬瘟病毒

2019-01-19 17:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國非洲豬瘟病死豬漂到馬祖！

非洲豬瘟中央災害應變中心傍晚發布新聞，前天（17日）在連江縣東莒犀牛嶼岸上發現一頭死亡豬隻，縣府先派員採樣後送檢驗，並當場焚燒豬隻。

檢體經過農委會家畜衛生試驗所檢驗後，今天確定檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100%。

由於該地區並未飼養豬場，犀牛嶼也是無人島，另依地理位置研判，該頭豬隻應自中國漂流過來。應變中心補充，死豬發現地點已由連江縣政府產業發展處完成澈底消毒，全鄉也沒有任何養豬場。

依連江縣政府產業發展處回報，連江縣豬隻並無異常死亡情形，持續由獸醫師密切注意轄內豬場動態。豬隻發現地點離中國福建省閩江出海口周遭，且其上游南平市曾爆發非洲豬瘟疫情，綜合推判，應由中國漂流過來。

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