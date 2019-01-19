台南又傳虐童？社會局安置的1歲男童 腦出血送加護病房

2019-01-19 17:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南再爆發疑似虐童案！台南市議員林燕祝接獲單親媽媽陳情，由社會局安置的1歲兒子感冒就醫，檢查後卻發現腦內與視網膜出血，腿被綑綁的痕跡，也有左肱骨折舊傷，恐遭虐待，目前人在加護病房，家屬質疑官員隱瞞案情。

台南市家暴暨性侵害防治中心主任鄭妙君則說，男童會進一步檢查，是主動發現傷勢，對於照顧行為有所質疑，也報請檢、警處理，蒐集醫療證據後，已向保母提出告訴，絕無延遲、袒護。

林燕祝今天下午爆料台南又有虐童案，她指稱，陳姓單親媽無力扶養小孩，1歲兒子去年10月由社會局安置，轉介保母照顧，沒想到「所託非人」，還是發生憾事。

男童是在本月11日因精神差，還出現抽搐，被懷疑是否感冒，送往成大醫院就診，卻被發現身上有傷，進一步檢查發現癲癇以、左側硬腦膜下與雙側視網膜都有出血，病情不單純。

醫師還發現男童有左肱骨折舊傷，腿部也有被綑綁的痕跡，陳姓單親媽指稱，接到告知時，是說孩子感冒，質疑社會局袒護。

鄭妙君強調，14日檢查得知檢查結果，立刻詢問保母，獲得的回應是男嬰攀爬時，從嬰兒床摔落，且因小孩晚上會踢被子，怕受寒、感冒，才將腿綑綁住，說詞令人難以置信，隔天就請與檢、警一起開會，展開調查。

鄭妙君說，由於骨折是舊傷，必須釐清是否保母照顧前就有，蒐證後，18日提告，交給檢警深入調查；孩子目前已恢復活動力，暫時先在加護病房繼續觀察，下週安排出院。

陳姓單親媽懷疑男嬰是遭到虐打，林燕祝則要求社會局，必須有更積極、主動的作為，找出真相，給家屬與孩子公道，且避免類似案件再發生。

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