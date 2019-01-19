無良！詐騙集團假扮戶政人員 詐6旬婦302萬

2019-01-19 17:33

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區68歲何姓婦人日前接獲詐騙電話，對方謊稱何婦身分證遭冒用至銀行開戶，名下帳戶疑似收受贓款，必須全數提領交給檢警保管，何婦不疑有他，將戶頭內302萬分4次交款，直到家人告知後，何婦才驚覺遭騙，氣得向警方報案，警方立即將計就計，透過婦人再次約出車手，趁著第5次交款時，當場逮捕21歲林姓、19歲賴姓車手及20歲徐姓司機。

警方調查，本月16日，詐騙集團先是假冒林口戶政課人員致電何姓婦人，告知其身分證遭人冒用至銀行開戶，隨後又假扮檢警人員，誆騙何婦名下帳戶疑似收受贓款10萬元，必須將所有金額提領出來交由法院保管，否則會遭到判刑，嚇得何婦信以為真，2天就將戶頭內302萬分成4次交給林姓車手，直到17日，親友發現異狀後才趕緊向警方報案。

林口分局獲報後立即成立專案小組偵辦，透過何姓婦人約出詐騙車手，昨天中午12點左右，趁著雙方在林口區公園路交易時逮人，當場逮捕林、賴、徐等3名詐騙集團成員，訊後全依詐欺罪嫌送辦，後續也會持續追查集團幕後成員。

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