半夜在這條路看到小貨車 員警第1個反應就是「追」！

2019-01-19 17:15

〔記者黃美珠／竹東報導］三更半夜當警察看到小貨車在山區出沒，通常他們的第1個反應就是「追」！原因就是「案情不單純」，他們往往連眉頭都不用皺，直接衝刺，績效就會手到擒來！

果然！新竹縣竹東警分局五峰分駐所所長黃俊彰、警員張詠翔就是遵循這樣的直覺，16日深夜10點多在竹63線上巡邏時，看到1輛小貨車迎面而來，當下腦袋中的警鈴大作。

特別是這條道路，跟常有山老鼠出沒的羅山林道相銜接，因此員警立刻掉頭尾隨追趕準備攔查。

警方說，開車的26歲黃姓男子看到警車後疑似發慌，車速忽快忽慢，一旁搭載的是有毒品前科的37歲陳姓女子。

經喝令停車受檢時，車門一打開，一股濃濃的肖楠香氣，果然從車上起獲總重6公斤的2塊肖楠段木，另於車上菸盒查到0.63公克的安非他命1小包。

有毒品和森林法前科的黃男對警方聲稱，前述段木是其失蹤的父親所給的。陳女則告訴警察毒品是她的沒錯，但她不清楚段木哪來的。2人強調彼此單純是老家在部落的朋友，深夜開車上山只是單純要回老家。

警方訊後依涉嫌非法持有來路不明的肖楠木塊和毒品，把2人同依毒品、森林法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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