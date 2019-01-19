西濱追撞車禍1人受傷 聯結車衝上分隔島頭卡對向車道

2019-01-19 16:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕台61線西濱快速道路彰化王功路段今午發生一起聯結車追撞事故，一輛聯結車疑未注意路況，不慎追撞前方聯結車，車子失控衝破中間護欄，車頭還衝到對向車道才停住，幸當時對向車道無來車，未擴大傷亡，撞車的謝姓駕駛頭部受傷、右腳骨折情況，送醫後無生命危險。

警方調查，今（19）日下午1點多， 60歲謝姓男子駕駛聯結車行經西濱南下車道191.4公里時，疑未注意前車狀況追撞前車，謝男駕駛聯結車頓時失控，直接撞上中央護欄才停住。前車駕駛無受傷，車尾輕微受損，肇事謝男頭、腳受傷，經通報消防隊救護車將傷者送往彰濱秀傳醫院急救，傷勢好轉後轉離住家較近的童綜合醫院繼續治療。

芳苑分局交通分隊長謝明局表示，幸好當時北上無車輛經過，未釀成更大傷害，由於肇事車輛為大型車，須由拖吊車才能處理，警方封閉南下、北上快車道處理事故，南下北上各留一車道通行，午間回堵狀況並不嚴重，詳細肇事原因警方仍在調查中。

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