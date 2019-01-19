119消防節 消防署宣布成立公託基金照護傷病消防員

2019-01-19 17:10

〔記者陳薏云／台北報導〕今天是消防節，消防署除頒發鳳凰獎，更宣布成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，將擴大照顧消防員，未來只要是因公發生意外、突發疾病，就算只有造成部分失能，政府也都會照顧到康復。

今日行政院長蘇貞昌出席鳳凰獎，一共頒發72名楷模，其中30名是消防人員、30名是義消人員、6名是防火宣導志工、3名是救護志工及3名災害防救志工，每位對於消防及災害防救工作都有特殊貢獻。

今日活動也包括「消防人員醫療照護公益信託基金」成立儀式，由中華消防協會協助籌設，設置專戶募款，接受企業捐助，幫助因公受傷（患病）需長期醫療及安養照護的同仁。

目前全國共有1萬5千多名消防人員，面對高危險性的消防工作與複合型災害，消防人員執勤、在辦公場所發生意外或突發疾病的比例明顯較一般公務員高，從1995年至今，因公殉職、死亡、受傷的消防員將近3千人。

不過，現行消防人員照護範圍相當有限，必須同時符合「執行勤務」、「遭受暴力或意外危害」、「達全失能或半失能以上」，才能獲得照護補助，如果是在辦公室、出差或上班、訓練返隊的途中發生意外，或是只有部分失能，或是突發疾病，都不在照護制度的範圍內。

內政部長徐國勇受訪時表示，善心企業團體共投入新台幣3千萬成立這個基金，擴大對消防員的保障並照顧到好，適用對象也將溯及既往。除了消防人員外，也納入義消、災害防救團體、空勤總隊與警消特考班學生，像是特考班學生如果因為訓練受傷而須長期復健，基金將提供照護經費復健。

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