獨家》男為肉圓沒加辣家暴 受害妻兒首遭傳訊

2019-01-19 15:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕10歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，氣憤之下拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉歲妻子的林姓男子，因施暴影片被PO上網，成了全民公敵，林妻16日到新北地院遞狀訴請離婚爭監護權，並至新北地檢署補充林男涉嫌家暴傷害的相關事證，檢方今上午首度傳訊林妻及10歲兒到案說明，歷經近2小時庭訊，戴著口罩的林妻，訊後一看到媒體立刻以身護子，躲在律師陳芃諭身後，躲避媒體鏡頭，律師後以廣告紙遮住兩人頭臉，護送兩人搭車離開地檢署。

據了解，林妻與10歲兒今是就16日給檢方的補充資料及家暴情形出庭說明。

林妻16日發表聲明自承：「我不是完美的母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護孩子」，她說，這12年來，犯了很多錯，她錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今她醒了，不想再賭，只希望帶著兒子在安全的環境中成長。這次事件的發展她始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止，今天過後，未來他們將不再對外做任何發言，一切交給司法處置，盼藉此案讓社會正視家暴受害者的困境。

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