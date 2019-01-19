檢察官投書「議豬瘟防疫增警力」槓徐國勇 基層警質疑模糊焦點

2019-01-19 17:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地檢署檢察官吳忻穎去年偵辦新北市警察局員警查緝詐騙集團時，疑偽造通知書送達日期等爭取績效一案，引起警界震撼，18日她以「豬瘟防疫增警力？《調度條例》遠不比「上命下從」的威力」為題投書，還質疑內政部長徐國勇調度航警防疫，再度引發話題，基層員警直接對檢察官模糊《調度條例》議題焦點，表達遺憾、無法認同看法，出現警界公然挑戰檢方的罕見局面。

吳忻穎投書點出「律師出身的內政部長徐國勇表態支持廢除《調度司法警察條例》…一轉身卻…「親上前線視察豬瘟防疫」表示要將防疫的行政工作交付給警政署與航空警察局…」

來自專業單位的基層警以筆名「成任重」投訴本報時表示，當前正值非洲豬瘟防疫工作非常時期，防疫視同作戰下，總統蔡英文日前也針對防疫工作召開國安高層會議，相關行政機關不分單位全力動員投入，警察為行政團隊一員，對於防疫責無旁貸，在新購安檢X光機設備尚未就緒前，內政部長徐國勇在不影響各縣市警察局勤務運作下，由專責警力支援機場安檢工作。

而廢除《調度司法警察條例》的影響層面，是長期且遍布全國各警察機關，《調度條例》與防疫增加警力完全是風馬牛不相及的兩碼事；基層警說，吳忻穎所言徐國勇「試圖以討好警政高層的假議題操作方式，一把將警察權攬在手裡」，以警察在非常時期投入協助豬瘟防疫工作，質疑徐國勇支持廢除《調度司法警察條例》的態度，不但偏頗，也太小看警察團體，認為絕大多數警察都無法接受。

另名伍姓員警也替力挺警察的徐國勇抱屈，表示他因誤食姑婆芋被封「姑婆勇」，雖是一個意外，媒體曾深入了解其事實為代母受罪的感人故事，認為部長用工作成果證明忠於本業，笑稱，以部長為例，適量食用姑婆芋是有益健康、開智慧，且官運亨通，建議吳忻穎檢察官不妨試試，以收「人美心更美」之效。

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