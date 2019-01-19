人妻慾女偷情戰遍北中摩鐵 次數多到想辦VIP

2019-01-19 16:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕徐姓人夫與已婚的羅姓人妻8年婚外情被羅夫抓包，徐男否認犯行，羅女坦承，除獲丈夫撤告外，還指證徐男下體有痣，新北地院依相姦罪判徐男4月徒刑，得易科罰金12萬元確定；民事部分，徐男判賠羅夫100萬元，徐妻不滿閨密與枕邊人聯手背叛她，提告求償，新北地院今判羅女也須賠償徐妻100萬元，可上訴。

判決指出，50多歲的徐男於2005、2006年間結識40多歲羅女後，將羅女介紹到同公司上班，2人自2008年1月起至2015年9月暗中交往，以每月3次的頻率到新北市中和區、土城區、萬里區、宜蘭礁溪、台中等地嘿咻，總計嘿咻超過300次，兩人還因太常去中和某摩鐵開房嘿咻，還一度想辦VIP卡。

大前年兩人交惡，徐男跑到羅女住處樓下，向羅夫告狀說羅女與其他同事出遊，經逼問，羅女才坦承與徐男偷情，兩人被告後，徐男否認犯行，羅女則認罪，獲丈夫撤告，羅女並指證徐男下體有一顆痣，法醫檢視後確定有，加上2人LINE對話有：「下個月排休帶妳去太魯閣國家公園散心旅遊好嗎？」、「你不讓我插也不要緊」、「9年的時間，我是用一生的愛去愛妳」等曖昧簡訊，法官依妨害家庭罪判徐男徒刑4月，得易科罰金12萬元確定。

而徐妻則控訴，與羅女認識數十年，兩人情同姊妹，直到前年11月老公被羅夫提告通姦後，才方知羅女與老公背著她搞婚外情，不但在旅館嘿咻，甚至還在老公車上車震及到她家中發生性行為，怒不可抑，認為配偶權遭到侵害，向羅女求償200萬元。

羅女出庭時坦承外遇，但辯稱徐妻知情並同意，3人還曾一起出遊並睡在同一個房間，但法官認為羅女未對辯詞提出證明，不採信其說法，判羅女須賠償徐妻100萬元。

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