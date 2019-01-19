台南建多層防護網防虐童案再生 列入優良里長考核

2019-01-19 16:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市日前發生女童遭未成年母親等親友施暴虐死案，引發各界關切，南市民政局長顏振標今（19）日表示，連日來召集各科室主管和37個區長集思廣益，建立多層防護網，希望能防範類似家暴案件再發生。

顏振標表示，從健全里鄰服務網絡著手，透過各項區里會議增強工作技巧，並協訪高風險族群子女照護情形，尤其現值年終關心高風險家庭，各區公所年彙整年終捐贈物資發放情形，再函請社會、衛生協助派員至發放現場暸解接受物資家庭，若發現有暴力傾向，即適時給予協助。

顏振標表示，除了例行辦理業務講習及訓練，提升里長、里幹事的服務能力之外，在年度各區公所遴選特優里長時，若含輔導家暴案件成功，優先列入薦送表揚考量。

區長們也認為，民政體系能做的，至少可做到通報高風險家庭，以此案例透過各項集會與教育訓練，先將觀念教導至鄰長，做到通報再由里長或里幹事傳至社會局的社工系統介入。

另外，也有區長建議，與警政單位合作通報聯繫，加強對轄內有家暴施暴紀錄者約制告誡，並查訪毒品人口等高風險族群子女照護情形。

顏振標也呼籲民眾，捨棄「別人家的事情不要管」錯誤觀念，左鄰右舍若發現疑似家暴、兒虐情事，立即撥打110或113通報，多一分「雞婆精神」，就多一個家庭免於危害。

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