鐵衛營憲兵再蒙毒影 警：嫌犯坦承自種大麻

2019-01-19 14:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕號稱總統鐵衛的憲兵332營，前年曾發生憲兵吸食安非他命情事，現又傳出張姓志願役憲兵私自種植販售大麻案件。張員已被台北市警萬華分局逮捕，依毒品罪嫌移送法辦。

憲兵指揮部回應表示，為秉持「毋枉毋縱」原則，會將張男依規定記大過2次以示懲戒，並辦理汰除作業，憲兵指揮部將會積極配合檢警調查且深刻檢討。

據了解，憲兵332營與211營皆為同屬維護總統府及官邸的勤務單位，工作攸關元首維安。憲兵332營更有「總統鐵衛隊官邸營」之稱。但在2017年時，就發生過3名憲兵吸食安非他命事件，曾引發震撼。

北市警萬華分警備隊是日前逮捕一名藥腳，根據對方檢舉情資，得知毒品來源是透過網路，在中山區向一名盤商所購買，警方獲報後開始調查，鎖定22歲的張男涉案。

警方蒐證中，意外發現張男任職於憲兵332營，平日休假時在家中當起自耕農種大麻，發展「精緻大麻農業」，並透過網路兜售，警方跟監多時，16日見時機成熟，利用他和人交易時逮人。並在對方張的家中取出大麻餅乾以及大麻等毒品。

警訊中，張嫌坦承在家種植大麻販售，全案依毒品罪嫌依法送辦。

相關新聞請見

鐵衛營憲兵持毒遭逮 記二大過汰除

鐵衛營憲兵遭爆是大麻藥頭 傳警直入憲兵營逮人

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/