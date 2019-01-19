少年遇感情問題想不開呆坐屋頂 嚇壞友人急報警

2019-01-19 14:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市17歲林姓少年因感情問題，今天凌晨走到住家屋頂呆坐，再留言在臉書吐露尋短的想法，少年的友人發現後報警求助，警方趕到少年住家，苦勸他離開屋頂返回屋內，再與少年的家人、友人一起開導他，他才終於打消尋短的念頭。

警方說，少年的友人在臉書上看到少年想尋短的留言，趕忙打電話報警，龜山警分局坪頂派出所警員劉文進、藍金富趕忙前往少年住家時，看到少年坐在屋頂的邊緣呆坐，隨時都有墜樓的危險。

警方一面跟他說話鬆懈他的心房，一面慢慢靠近他，順利將他帶離屋頂，返回屋內後，本來還在外工作的少年父親趕回家，與警方、少年的友人一起勸慰少年，希望他不要在感情問題上鑽牛角尖，少年才同意不會再尋短、會好好的讀書回歸正常生活。

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