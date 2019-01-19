鐵衛營憲兵持毒被逮2大過汰除 府澄清：未在官邸服勤

2019-01-19 14:42

〔記者李欣芳／台北報導〕今天有媒體報導戍守總統官邸憲兵332營的1名張姓志願役憲兵，不僅自行種植大麻，還在八大行業林立的中山區販賣。張男販毒的行徑遭警方蒐證佈線，日前前往位於總統府旁的營區進行逮捕，總統府發言人黃重諺今天下午表示，對於有軍人涉入毒品案件，辱及軍譽，支持軍方、司法單位給予最嚴格處分，決不寬貸。不過，黃重諺澄清說，張姓士兵並非媒體報導所稱負責總統府或總統官邸勤務。

黃重諺表示，針對鏡週刊報導，有憲兵332營張姓士兵涉毒品販賣案，報導並稱該員勤務為總統官邸衛戍。但經瞭解，該員職務為負責復興南路營區衛哨，而非媒體報導所稱負責總統府或總統官邸勤務，媒體報導前應妥為查證，相關錯誤資訊請更正，勿以訛傳訛。

鏡週刊報導，台北市警方在中山區查緝毒品案時，抓到1名大麻藥腳，供稱毒品是向1名擔任憲兵的男子購買，警方循線追查，發現藥頭就是憲兵332營的張姓憲兵。

憲兵332營與211營是擔任總統府、官邸的戍守勤務，又稱「總統鐵衛隊官邸營」，工作攸關元首維安，官兵操守顯得格外重要；由於在2017年才發生3名國安局憲兵吸食安非他命的事件，現在又傳出士兵販毒，不禁令人質疑國軍是否螺絲鬆了。

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