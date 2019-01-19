甕中捉鱉！6移工躲水井 受不了低溫乖乖就逮

2019-01-19 16:06

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢警分局青埔派出所員警，昨清晨巡邏行經中壢區一處工地時，1名外籍移工見警車靠近，臉色慌張落跑，經驗老道的員警直覺事有蹊蹺，決定進入工地追查，果然在工地地下室3樓筏基井，找到6名失聯印尼籍疑工。

警方表示，該工地位於中壢區青峰路二段，巡邏警車昨清晨7點許行經，1名身穿紅衣的移工一看到警車就嚇得落荒而逃，員警王志宏察覺有異，決定進入工地內搜索，不料進入工地後，疑工卻消失無蹤，王志宏只好往地下室深探。

員警展開地毯式搜索，直到檢查到地下3樓的筏基井時，才聽到有人交談聲音，王員往內一看發現6名移工全躲在內，但第一時間堅拒員警盤問、不願出來，其中2人受不了清晨低溫及積水寒冷，先行爬出求饒，等支援警力到場，再派員進入，找到另4名躲藏在內的移工。

警方表示，6名失聯移工分別是29歲穆姓男子、35歲伊姓男子、31歲克姓男子、28歲赫姓男子、41歲辛姓男子、41歲沙姓男子，經查6人都是印尼籍失聯移工，全案由警方偵辦並將6名失聯移工移送專勤隊等待遣返，另44歲林姓工地主任因僱用非法勞工，以違反就業服務法移交市府開罰。

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