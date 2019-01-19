聽到「碰」一聲轉頭 下秒男子被撞飛跌入水溝亡

2019-01-19 14:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的是天外飛來橫禍！彰化縣芳苑鄉昨午傳出一起離奇車禍，一部黑色自小客車行經小西路與過湖路口時跟一輛正執行保全勤務的車輛發生碰撞，當時剛經過路口的陳姓男子聽到「碰」一聲轉頭，竟遭黑色小客車迎面撞飛，跌入一旁水溝，身體多處骨折挫傷，經送醫仍不治。

警方指出，該起車禍發生在昨（18）日下午1時15分，當時許姓女子（22歲）駕駛自小客車沿小西路由東往西，行駛至交岔路口時與沿三成路由北往南直行的賴姓男子（23歲）駕駛的保全車發生碰撞，許女轎車因衝撞失控，再撞到行走小西路上的陳男（34歲），陳男遭撞後又跌入一旁約80公分深的排水溝，造成全身多處骨折、氣血胸，傷勢嚴重，經送二林基督教醫院再轉送彰化基督教醫院急救，但到院前以無生命跡象，另賴男與許女分別受到輕傷。

芳苑分局交通分隊表示，該處路口無紅綠燈號誌，惟許女行駛小西路口是閃黃燈號誌，賴姓行駛過湖路口是閃紅燈號誌，兩方疑似在路口都未減速，才造成意外，雙方駕駛酒測值為零，詳細肇事原因仍由警方調查中。

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