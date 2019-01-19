4年掏空公司2.3億掃800名牌包 女會計被判賠1.7億

2019-01-19 14:25

〔記者許國楨／台中報導〕在自行車公司擔任會計，月薪僅4萬5千元的劉姓女子，靠著老闆信任利用掌管公司帳戶的職權，4年內竟掏空公款高達2億3千萬，並全敗在動輒百萬起跳的愛馬仕名牌包與精品，數量高達800多件，事發後她雖主動投案，但台中地院審理後仍依業務侵占罪判劉女4年8月徒刑，且應賠償公司1億7724萬餘元。

Accell集團是荷蘭上市公司，也是歐洲最大自行車商主打高價車款，在台分公司直至105年初才因有款項付不出給廠商，徹底查帳才驚覺資產被掏空趕緊報案，檢調展開調查後劉姓女會計主動投案，供稱贓款全用來買精品，誇張的是還向檢察官表示，盜款買名牌的動機就只是「喜歡、想買」。

檢調陸續約談10多名網路賣家追查贓款流向，發現劉女光是網購精品就花上億元，且鎖定超高價的愛馬仕（Hermes）狂掃貨，還大量購買百貨公司禮卷血拼卡地亞（Cartier）、loewe等名牌，總數達800件以上，成為多家精品超級VIP。

檢調查出，月薪僅4萬5千元的劉女負責記帳、支付貨款、薪資及製作相關財務報表等工作，卻利用公司對她的信任，4年內將公司銀行帳戶內款項共計2億3919萬餘元陸續轉到自己戶頭，扣除薪資和獎金384萬餘元後，將其餘2億3535萬餘元公款占為己有，還被查出期間共分25次將贓款275萬餘元匯入廖姓丈夫名下戶頭，用來支付廖男名下房貸及信用卡消費等。

此外劉女也把贓款匯入廖姓小姑戶頭共63次，總計匯款1270萬餘元，幫廖女支付購屋款；檢察官認為廖男、廖女涉案證據不足，僅依業務侵占罪對劉女提起公訴，該公司則另提民事求償，對劉女、廖男、廖女連帶求償1億8236萬餘元。

針對刑事部分，台中地院日前已依業務侵占罪判劉女有期徒刑4年8月，可上訴；但民事庭法官認為廖男和廖女不可能對自己戶頭來路不明的鉅額款項毫不知情，因此認定2人應與劉女共同負擔侵權責任，經扣除變賣名牌包等價金，昨判劉女應賠償1億7724萬餘元、廖男連帶賠償其中175萬餘元、廖女應連帶賠償其中1270萬餘元。

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