119消防節 基隆消防局獲贈2輛救護車及救災救護器材

2019-01-19 14:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天119消防節，基隆市消防局獲贈2輛救護車、救護工作服、工作帽等救災救護器材，並表揚績優消防人員，基隆市長林右昌說，這幾年來不斷提升及改善救災裝備及人力，社會大眾看到他們的努力，捐贈各式各樣物資，可以說是「警力有限、民力無窮」的最佳寫照，消防局一定會善用這些設備跟器材，保障市民朋友的生命財產安全。

基隆市民鄭素慎9年前不慎在家中浴室摔傷左腳粉碎性骨折，獲消防局郭耀鴻、周正有2位緊急救護技術員協助送醫，鄭素慎一直感念在心，今天捐贈1輛救護車；市民林則奘也捐助救護車1輛，希望藉此拋磚引玉喚起更多人行善。

除了救護車，市民張光耀捐贈救護外套350件、柯達大飯店捐贈救護工作服1200套、冠瑋國際捐贈救護工作帽350頂、財團法人新北市私立瀚邦國際社福慈善基金會捐贈潛水防寒衣帽鞋30套、千吉實業捐贈救災用平板電腦16台。

林右昌逐一回贈感謝狀，感謝善心人士及企業的義舉，並表揚資深消防人員，以及協助市府安裝住宅用火災警報器的義消，林右昌說，一直致力提昇消防救災救護的服務品質，在救災裝備部分，市府去年汰換6部災情勘查車、2部水箱消防車及1部30公尺雲梯車，今年也會再汰換4部水箱消防車及購置新式消防衣每人1套，這兩年也增加27名消防新血。

林右昌強調，不管是新式車輛器材或是人員補充，希望讓在第一線工作的消防同仁們，在有效的裝備及安全的狀況下，能夠無後顧之憂地照顧市民安全，他也呼籲所有市民朋友，一起做消防同仁最堅實的後盾，共同努力建構基隆成為安全、快樂、宜居的城市。

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