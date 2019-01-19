看到黑影就開槍？ 誤認仇家衍行車糾紛反被砸窗

2019-01-19 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市多輛自小客昨晚趕赴談判，途中看到一群騎車年輕人誤以為是仇家攔下，雙方因此發生行車糾紛反被對方認為是惡意挑釁爭執砸破車窗，警方巡經發現啟動快打部隊趕往約制，迅速將現場共9名年輕人一併帶回偵訊，有民眾直擊拍下影片上傳臉書社團，網友留言「維護社會治安，不眠不休警察辛苦了」肯定。

這起聚眾糾紛發生在昨晚11點左右，警方當時巡經北屯區松竹路與旱溪西路口，發現有多輛汽車及機車聚集互相叫囂，其中還有一輛自小客玻璃遭砸破，因現場氛圍劍拔弩張，警方唯恐發生更大衝突，立即通報勤指中心啟動快打機制。

警方共調派6輛警車、18名警力到場，連副分局長、偵查隊長也在第一時間趕抵，利用優勢警力將聚集年輕人壓制，現場共帶回9名男子，經調查係開車一方在趕赴談判途中，誤認騎車的一群人為仇家，進而引發行車糾紛，但警方認為內情不單訊，訊後先依社會秩序維護法移送裁處，再進一步深入釐清。

有民眾當時行經該路口驚見大批警力聚集，拍下影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」好奇PO文「不知道什麼原因 一堆警察」，並附上一段1分多鐘影片，警方隨即留言回覆「影片內容是本所巡邏發現有青少年聚集喧嘩爭執，基於社會秩序維持及犯罪預防，動員警力進行盤查」，網友則對於警方積極處置作為，予以肯定留言「維護社會治安，不眠不休警察辛苦了」。

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