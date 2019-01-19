男口袋藏毒拒檢逃跑 帥氣菜鳥警英勇逮人

2019-01-19 13:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區18歲林姓男子，日前深夜與朋友坐在路邊機車上聊天，巡邏警員經過發現2人行跡可疑，主動上前盤查，未料，林男因為身上藏毒，一時心虛就拔腿狂奔，但最後跑進死巷，慘遭警員壓制逮捕，警員在他的外套口袋內搜出14包毒品咖啡包，當場將他扭送警局。

蘆洲分局表示，日前深夜11時許，三民派出所警員余東儒與同事巡邏行經轄區民義街時，發現2名青少年坐在路旁的機車上，因2人行跡可疑，警員主動上前盤查。

警方表示，起初林男佯裝接受盤查，隨後向警員謊稱：「要去機車上拿東西！」警員余東儒見狀立即拉住他，未料林男突然轉身拔腿狂奔，一旁的警員余東儒遭撞後重心不穩跌坐在地，但隨即起身追捕，雙方狂奔200公尺，林男最後逃到死巷後遭壓制逮捕，警員隨後在林男口袋中搜出14包毒品咖啡包，訊後將他送辦。

蘆洲分局表示，此次立功的警員余東儒畢業迄今僅1年多，曾因帥氣的外表登上臉書的「告白警察」社團，平時認真負責，頗受長官與同事愛戴，此次英勇追捕毒蟲，也讓同事驚呼：「又帥又會辦案！」

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