蝦皮「分手篇」廣告機歪指數破表 PChome怒告妨害名譽

2019-01-19 13:18

〔記者黃捷／台北報導〕PChome與蝦皮商戰不斷，連廣告都成為訴訟源頭。蝦皮推出廣告「分手篇」，暗諷PChome服務不周，要消費者趕快分手，與蝦皮相遇，超挑釁的劇情被網友們評論「機歪指數破表」。PChome認為名譽受損，控告蝦皮妨害名譽，但台北地檢署認為是合理評論，今處分不起訴。

這起訴訟源於PChome去年4月的廣告「求婚篇」，女主角發現自己懷孕，把驗孕棒「兩條」的照片傳給出差中的男主角，男主角隨即在PChome下訂結婚鑽戒，送貨到女主角家中求婚，感人情節告訴觀眾「你在哪 home就在哪」的企業形象。

蝦皮卻在隔月推出廣告「分手篇」，開頭就是男主角手中抱著PChome的送貨箱，被女主角趕出家門，女主角還將「一模一樣」的驗孕棒扔給男主角，並透過倒敘的方式，點出男主角有「經常遲到」、「罐頭訊息」、「態度消極」的問題。

廣告最後，女主角與家對面的帥哥鄰居，同時出門收到蝦皮的送貨，兩人相視微笑，女主角走進家門後，回想起剛才的邂逅，靠著牆露出戀愛般的笑容，並搭配「#分手是為了更美好的相遇。」字幕，訴求習慣網購的消費者與PChome分手，與蝦皮相遇。

PCHome認為蝦皮廣告損及商譽，控告蝦皮公司、負責人及製作影片的員工，但檢察官認為，這則影片在網上評論兩極，有人認為不應該攻擊競爭對手，但也有人認為PChome的服務確實有問題，因此認定蝦皮非沒有根據的無端謾罵，不符妨害名譽要件，遂處分不起訴。

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