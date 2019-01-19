母湯啦！臨老入花叢 69歲退將險中「幼齒」圈套

2019-01-19 13:18

［記者黃旭磊／高雄報導］退休將官誤信詐騙圈套，險匯美金出境警臨櫃阻詐。

王姓退休將官（69歲）去年12月於微信及臉書認識暱稱「小紅」，對方自稱來自香港不到20歲，每天照三餐傳訊噓寒問暖，2人互稱「親愛的」，還傳清涼美照表心意，約2週後要求投資入股，1月10日致電要匯款美金5千元（約台幣15萬多元）至香港中國銀行。

退將邊講電話，來到某銀行北高雄分行，行員直覺有詐，暗將款項匯進安全戶頭，通報三民第二警分局警網前往，警員賴智聖臨櫃勸告，退將堅稱「小紅不會騙」，將電話交給警方周旋。

賴智聖詢問來歷，並要求告知投資標的行號，對方啞口匆忙掛電話，退將驚覺心花一場空，像洩氣氣球出示電話紀錄，行員將匯款再存入。

退將尷尬臉紅，頻向警方、行員鞠躬感謝保住老本，賴智聖打趣笑稱可匯到警察戶頭，但不要被騙，退將才摸頭笑開解悶。

鼎金所長黃慶煌表示，臨老入花叢為人生悲哀，銀髮族沈迷於網路戀愛，可能保不住老本，提醒任何投資不會指定私人帳戶收款，更不可能未經簽約匯款。

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