家暴男當面打死2幼子媽 判刑12年定讞

2019-01-19 12:58

〔記者張文川／台北報導〕31歲男子蘇嘉豪，不滿在酒店上班的19歲蔡姓同居女友與別的男人用LINE傳送曖昧訊息，前年2月當著2人所生的2名幼子面前，毆打蔡女致死；一審依過失致死罪輕判蘇男9年徒刑，高院去年改依傷害致死罪，重判12年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，蔡女高一16歲時即與有離婚經歷的蘇男同居懷孕，陸續生下2子。2017年2月12日清晨5時許，剛從酒店下班的蔡女回到家，蘇男發現她的手機LINE裡有男性友人傳送的曖昧訊息，兩人吵架，蘇男憤而就在都不到2歲的2名幼子面前，抓住蔡女的頸部推去撞牆，揮拳打肚子，再拿掃把狠揍她四肢、腰、背部。

蔡女身形嬌小，根本無力招架，被打到肝臟裂傷、內出血3000c.c.、頸椎骨折，體無完膚，蘇男還不趕快將她送醫，而是打電話給情敵興師問罪，通話21分鐘，講完才發現蔡女已身體冰冷，自力人工呼吸無效，才在清晨6時52分打119急救，蔡女傷重不治。

新北地檢署依殺人罪嫌起訴，但一審認定只是過失致死罪，輕判9年，檢方上訴。二審高院審理時，蘇男當庭向蔡女母親說「對不起」，蔡母拒絕接受，怒斥「甚麼叫做對不起！」希望法官重判。

蘇男辯稱是自首，很後悔打死蔡女，不知道當時出拳會這麼重，請求輕判，但高院認定他有傷害致死的犯意，改重判12年。

蘇男提起上訴，最高法院今認定二審判決已調查詳盡，沒有違背法令，駁回上訴確定。

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