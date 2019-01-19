豬年揮毫贈春聯 北市警犯罪預防拜早年

2019-01-19 12:27

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警局文山一分局木新派出所今天一大早配合樟文里辦公室舉辦新春揮毫贈春聯活動，現場提供犯罪預防宣導文宣及宣導品，並利用機會提醒民眾注意酒後不開車、防搶、防竊、防詐、反毒及交通安全，希望大家遠離不法侵害平安過好年。

警方表示，今年加強重要節日安全維護工作將於本月28日22時起跑，執行15天至2月11日24時止，在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸下，落實安居反毒、防搶、防竊及防詐騙等犯罪預防的理念。

因此，木新派出所至活動現場設立犯罪預防宣導攤位，除分送各類犯罪預防宣導文宣及宣導品，提醒民眾有關警方所提供的舉家外出巡邏及提（領）款護鈔等為民服務外，現場同仁也透過有獎徵答贈送精美小禮物的方式，增加與民眾互動，加深參與民眾對「反詐騙165專線」及「假冒公務機關詐騙」、「ATM解除分期付款」等詐騙集團常用手法的印象，達成預防犯罪的目的，在熱鬧氣氛中與里民們共同準備迎接春節。

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