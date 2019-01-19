2男髒話亂噴、拳影亂飛 員警勸阻一查竟是...

2019-01-19 13:06

〔記者王駿杰／新竹報導〕王姓男子因犯下詐欺案被通緝，躲藏在新竹地區，去年底卻在大街和一名陳姓男子起口角，兩人展開街頭鬥毆，警方獲報到場勸阻，王、陳兩人仍在氣頭上，轉而要求警方主持公道，但員警一查，竟發現王、陳兩人都是通緝犯，便全部上銬，打包回警所。

警方指出，52歲王男因犯下詐欺案，去年12月初被新竹檢方通緝，而39歲的陳男則因酒駕同樣被苗栗檢方通緝，王男被通緝後居無定所，幾乎都在火車站附近活動。陳男則從苗栗逃往新竹藏匿。

警方指出，王男去年12月31日在新竹站前廣場散步，不小心撞到迎面而來的陳男，兩人火氣都很大，一言不合上演全武行，當街髒話亂噴、拳影亂飛，打算拚個你死我活，附近民眾見狀，立刻報警。

警方獲報趕抵，立刻將兩人分開，好言勸阻，不料王、陳怒氣未消，都轉而要求員警主持公道，員警打算將兩人帶回警所釐清事發經過，但王男卻稱自己有小孩，沒時間跟回警所，陳男則抓準機會腳底抹油準備開溜，但尚未離開就遭制止，兩人的奇怪反應引起警方注意。

警方追問王、陳的身分資料，但兩人言詞閃爍，員警以人臉辨識系統查詢，發現兩人居然都是通緝犯，只因一時衝動與人糾紛，竟變成警方上門的績效，讓員警啼笑皆非，立刻將其上銬，解送歸案。

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