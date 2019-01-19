留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 網友被起訴

2019-01-19 12:17

〔記者黃捷／台北報導〕王姓網友去年在一篇私菸新聞下留言，指國安會前秘書長金溥聰是「金狗男寵」、前總統馬英九包庇，應該把兩人抓起來判肛交罪。金溥聰事後提告，並表明只要道歉就會撤告，但王男堅不認錯，今遭台北地檢署依妨害名譽將他起訴。

「YAHOO!奇摩新聞」去年6月19日轉載東森新聞報導「民眾控跳蚤市場疑賣私菸 試抽1根3元」，內容為台中干城跳蚤市場涉賣低價私菸。

住新北的王男想看了新聞，想起2010年間，環保署原研擬法案要處罰一邊騎車、走路，一邊吸菸，但未自備菸蒂盒的人，但因金溥聰致電時任環保署長，將該法案擋了下來，因此心生不滿，在新聞下方留言辱罵。

王男不僅指金溥聰是「金狗男寵」，還指馬英九包庇金，收菸商賄賂，「應該把這兩隻狗雜抓起來，判缸交罪，宮刑」。

王男挨告後，雖承認留言是他本人發的，但辯稱自己是在評論新聞事件，不過，檢察官認為這些言論已經太過離譜、難聽，超出合理評論的範圍，仍依妨害名譽罪將他起訴。

另名住新竹的PTT網友「dicfishfish」去年1月間，在「八卦版」多版貼文底下推噓文，透過「洗屁眼」、「舔乳頭」、「吸龜頭」等極盡猥褻的字眼，影射馬英九與金溥聰有斷背情，也因此遭金提告。

不過，當金表明只要道歉就願意撤告，該網友立刻在PTT發道歉文表示，「本人林XX，對馬英九總統與金溥聰先生的不實言論，針對此事，本人深感愧疚，請求二人能原諒本人不對行為與調皮，本人在此公開向二位道歉，並保證不會再犯」，金事後果然撤告，檢察官今處分不起訴。

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