遭8旬翁騎車衝撞罵三字經 志工里長心寒：一定告！

2019-01-19 12:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區翁社里長吳安修擔任南陽國小導護志工7年，昨日上午於學校路口值勤，卻遭一名8旬阿公辱罵三字經並騎機車衝撞，導致右腳受傷，吳安修今日堅持向老翁提告，他眼眶泛紅指出，擔任護志工多年，卻遇到此事，相當心寒。

吳安修7年來每週擔任南陽國小導護志工2天，1年前又到翁子國小擔任導護志工，每週有4天當學校志工，去年曾獲台中市府績優模範導護志工表揚，昨日一名80歲安姓阿公騎機車載一名孫子上學，當時吳安修在惠陽路跟同安街口站導護。

吳安修說，當時號誌燈是綠燈，但有學童過馬路，也放下手中導護旗幟，有學童穿過斑馬線，其他騎士都在斑馬線前停等，安姓阿公硬要穿過斑馬線，罵了吳三字經，強行闖越，騎機車輾過吳的右腳，先讓孫子進入校園，旋即氣沖沖衝上前揍了吳5拳，並連名帶姓辱罵多次三字經，吳隨後到豐東派出所報案製作筆錄。

半小時後，安翁帶了5人到派出所，他向警方強調他騎機車有優先路權，最後在友人勸說下，他向吳說「你就愛計較啦，向你道歉」。

吳安修說，安姓老翁家屬透過警方表達和解，但校方跟志工隊皆希望能提出告訴，否則以後沒人敢當志工，萬一不慎撞上學童，安翁已經多次不遵守規定，他會堅持提告。

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