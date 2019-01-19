單親媽帶2個女兒尋短 雲林檢警成功救援

2019-01-19 12:25

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林婦幼保護聯繫平台接獲雲林縣府社會處通報一名婦人帶著2個女兒企圖自殺，雲林地檢署檢察官吳文城指揮西螺警分局展開搜尋，發現婦人已帶孩子到屏東墾丁海邊，透過親屬動之以情並順利找到母女3人，及時阻止憾事發生，3人現分別由社會處緊急安置中。

據指出，該名婦人婚後與先生感情不睦，婦人情緒不穩定，曾多次揚言要帶著孩子一起死，因2個孩子都是女兒（7歲及5歲），離婚後2個女兒由她照顧，因婦人情緒不穩定被列為高風險家庭，雲林縣府社會處定期關懷訪視。

16日社會處接到婦人的房東通報，婦人透過LINE表達想帶孩子離開人世的輕生訊息，社工連繫後得知婦人已在15日到2個女兒就讀學校、幼兒園把孩子帶走，不知去向且手機關機失聯，擔心發生意外，於17日下午6點透過雲林婦幼保護聯繫平台通報雲林地檢署。

檢察官吳文城指揮西螺警方透過現代科技系統、連繫婦人家屬動之以情等方式，昨天下午2點順利在墾丁海邊找到母女3人。

婦人情緒激動，已強制就醫安置，2個女兒由社會處緊急安置中，社會處呼籲民眾發揮「雞婆」精神，關心週遭親友是否發生兒少受虐或家暴事件，提供求助管道或主動提供協助撥打110、婦幼保護專線113、社會安全網「關懷e起來」線上通報。

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