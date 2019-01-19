別再當低頭族！店打烊人還沒走 跛腳賊來了竟不知

2019-01-19 12:12

〔記者黃建華／高雄報導〕千萬別只顧當低頭族，以免小偷來了也不知！新興警分局五福二路派出所今宣布破獲一起竊盜案，轄區一間美髮店日前打烊時，店員因都低頭滑手機，一時不察竟遭宵小偷走皮包。警方調閱監視器追查，查出50歲楊姓慣竊涉案，楊嫌坦承犯行，被依竊盜罪嫌函送法辦。

上個月17日凌晨0時許，五福所員警接獲一家美髮沙龍店報案，稱其置放於店內櫃檯上之錢包遭人竊取，警方獲報後隨即調閱店家監視器，發現於16日23時許已是打烊時間，卻有名身穿格子襯衫、深色長褲之男子爬樓梯上該店2樓查看，雖發現店內仍有些員工尚未下班，但大家皆低頭滑手機居然沒察覺到他，楊嫌於是躡手躡腳趁大家目光不注意時，竊取錢包後離開。

警方鎖定犯嫌穿著特徵後，擴大調閱周邊監視器，終於在周遭的路口監視器中查到楊嫌騎乘之重機車，以車追人，近日通知楊嫌到案，楊嫌坦承犯行，被依竊盜罪函送偵辦。

楊姓慣竊到案時，警方發現他走路一跛一跛的，行動不便。如此行動不便之人吃力的爬上2樓行竊後離開，過程中都沒有店員注意到，警方研判該店店員都沉迷滑手機太入神，才沒注意到周遭情形，讓竊嫌有機可乘。

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