惡雇主軟禁施虐 外勞保存沾血衛生紙求援

2019-01-19 11:06

〔記者何玉華／新北報導〕印尼籍外勞阿娣（化名）因林姓雇主苛刻對待，去年初提出申訴，雙方調解後撤案，雇主卻變本加厲，扣薪、施暴樣樣來，還以各式名義拒絕官方訪視；外勞查察員日前突擊訪視，阿娣機警衝出，將之前受暴的沾血衛生紙、受虐日記交給查察員，但雇主百般阻撓阿娣離開，還嗆告查察員妨礙自由，最後在警力介入協助下，才順利將阿娣帶離。

83年次的阿娣於106年8月來台，在56年次的林姓雇主家照顧年邁的阿嬤，雇主為了不讓她講手機而扣留她的包包，阿娣在107年1月首度提出申訴，勞工局介入處理後，雇主返還包包，卻揚言要告阿娣偷竊橡皮筋及毀謗罪，事後雙方和解撤案。

之後，雇主常以各種理由扣薪，如冰箱維修費7000元、打破蛇酒扣兩個月薪水，還動手打巴掌，把廚餘往阿娣身上丟；為了防止阿娣跑走，大門加大鎖並扣留手機，限制自由。有一次，阿娣忘了幫阿嬤熱敷，雇主家屬暴力相向，造成阿娣臉部流血。

阿娣保留證據並記錄每次受虐細節，107年12月再次申訴。但阿娣的仲介公司表示，雇主常藉故推託，已經有約半年無法訪視到阿娣本人，且阿娣無法自由使用手機，聯繫不易。

勞工局訪查也受到家屬以人在國外、阿嬤住院看護工也在醫院不便訪視等理由拒絕；直到日前突擊訪視，發現阿娣站在2樓窗戶旁揮手求救，查察員不斷按門鈴要求開門，阿娣利用雇主開門來不及鎖上大鎖的機會衝出，將一袋受虐日記還有沾滿鮮血的衛生紙交給查察員。

查察員要帶走阿娣安置，受到雇主百般阻撓，雙方僵持近2小時，最後新莊分局警員到場協助才成功帶離。雇主還嗆告查察員妨礙自由。

勞工局表示，全案目前已經由警方依人口販運案件辦理，將移送地檢署偵辦，後續也將視蒐集的證據，裁罰雇主不當對待6至30萬元。

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