苛老闆5招欺工讀生 她打工5個月薪水倒貼22K

2019-01-19 10:49

〔記者黃建華／高雄報導〕真是惡質血汗辣妹撞球館！高雄市少年警察隊尋獲一名國中中輟少女，得知少女輟學是為分攤家計，於一家辣妹撞球館打工，但苛老闆自設多項內規苛扣薪水，少女打工5個月，除第一個月領到3千多元薪水，最後還倒貼欠老闆2萬2千多元，警方為此報請檢方指揮偵辦，將這名苛老闆江嫌移送法辦，替受害少女討公道。

少年隊隊長沈建仁指出，去年11月尋獲國中中輟少女小平（化名），輔導過程少女小平向警方泣訴，她與父親相依為命，父親因工作不慎遭工廠機器碾斷右手掌，無法從事一般工作，為分擔家裡經濟，透過學姊介紹前往江姓嫌犯經營的辣妹撞球館打工，但除了第1個月領到3750元外，遭江嫌以不當債務約束而剝削薪資，工作5個月還倒欠撞球館22530元。

警方獲知後報請高雄地檢署婦幼組王建中檢察官指揮偵辦。

歷經一個多月蒐證，少年隊近日持法院搜索票前往江嫌的辣妹撞球館搜索，查扣員工薪資袋、打卡單、員工注意事項規定等證物，還在江嫌辦公室查獲安毒吸食器1組及3包安非他命（毛重39.83公克）。

警方發現，江嫌以時薪150元、每日工作4小時、日薪600元僱用多名未成年少女及成年女子擔任辣妹撞球館員工，工作時間自晚間6時至凌晨4時分段排班，期間僱用多名14歲少女編排於午後8時上班已違反勞基法之規定外，還涉嫌利用未成年少女無知，不知保護自身權益情況之下，以「遲到一分鐘罰10元」、「早退（公司要求提早下班）一小時罰150元」、「曠職一天罰3000元」、「被記缺點（例如自己的杯子沒洗、上班聊天等雜事）一次扣100元」以及「正當請假（事病假）星期一至星期四請假一天扣1000元，星期五至星期日請假一天扣1500元」等5種不當債務約束，苛扣少女薪水。

警方指出，共有7名少女及1名成年女子每月遭苛扣3000至8000元不等之情形，而少女小平因雇主剝削結果，自2018年7月至11月工作5個月僅第1個月領取3750元，之後4個月不曾領過薪水，還積欠撞球館22530元。

江嫌坦承訂定公司內規約束員工，違反規定則扣薪水，因人口販運防制法第32條規定：「不得意圖營利，利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作」、同法第33條規定「不得容留未滿18歲之人，使之從事勞動與報酬顯不相當之工作」，江嫌苛扣結果顯然讓其員工之勞動與報酬完全不相當，全案依人口販運防制法、勞動基準法及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另將全案調查結果函送高市勞工局依法開罰。

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