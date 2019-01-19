119消防節警消演練大雜燴 民眾霧煞煞以為是防搶演練

2019-01-19 10:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天是119消防節，新北市消防局以「打造新北安全城」慶祝，動態活動以警方霹靂小組搭配消防員救護救災的反恐演練登場，但活動主題、現場卻夾雜衛生、環保、動保與稅捐等議題，連騎警、警犬隊都軋一腳，參加民眾看得霧煞煞，還以為是防搶演練，到場慶祝的消防、義消見到這「別開生面」的119慶祝活動，也只能拍手叫好。

新北市今年的119活動在板橋第一運動場前廣場登場，活動開場以各式消防、警車及消防局快搜部隊、警察局霹靂小組、公安稽查人員等21個單位，展示約1000名人力的安全維護能量，而戰術演練中，模擬恐怖分子企圖營造混亂，警匪對峙，消防到場警戒、救護，搭配車輛追撞搶救、建物坍塌搜救及滅火等情境，呈現警、消在治安、災害現場，守護市民的真實場景。

119宣導攤位中，也以VR逃生遊戲「暗夜惡火」，吸引民眾參加，模擬火災發生時的緊急應變，強調安裝住宅用火災警報器的重要性，警察姊姊機智問答攤位，則以互動方式宣導反毒、防毒、婦幼安全，就連可愛賣萌的警犬、搜救犬、騎警隊，網紅也都來軋一腳，讓119公安議題貼近民眾融入生活，灌輸民眾「離災優於防災、防災重於救災」的觀念。

新北市議員廖宜琨也應邀參加活動，他表示，樂見民眾都能安居樂業，但他認為119活動應以消防為主體，多元的議題，活動攤位也讓119活動失焦，他認為活動應以消防為主軸， 消防、義消為重點，可舉辦緬懷有功的消防、義消人員，傳承打火兄弟的犧牲貢獻精神，而非配合市政府一味強調公安稽查，模糊119消防節的焦點。

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