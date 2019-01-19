衰！貨車飛來鋁梯 直接砸中機車騎士

2019-01-19 10:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕天外飛來橫禍！嘉義市一名機車騎士昨天上午行經博愛路2段時，快車道一輛貨車突然連續飛出一個鋁梯及一片板子，朝機車騎士凌空砸來，機車騎士閃避不及被直接砸中，幸就醫後，沒有生命危險。

嘉市消防局表示，昨天上午10點21分獲報指，博愛路二段有車禍救護案，德安消防分救護人員到場時發現，機車騎士鄭姓男子（41歲）倒臥機車道旁，鄭男右肋疼痛、右膝擦傷、右前臂擦傷、右小指撕裂傷，意識清楚，經包紮止血後送醫，所幸沒生命危險。

事發後，網友在臉書貼出肇事影片，提醒機車騎士注意行車安全，並指「這台貨車車上鋁梯跟板子完全沒固定，當時時速不慢，加上風大，鋁梯跟板子直接被風吹下砸中，真的很倒楣，這麼大的物品掉落~司機還是直接開走，真的是很無良！」

嘉市警方表示，如民眾提供肇事影片，警方將查明貨車駕駛人，依違反「道路交通管理處罰條例」汽車裝置貨物未依規定覆蓋、綑紮致掉落車外，逕行舉發，可處3至9千元罰款；若因貨物掉落砸傷人，可吊扣駕照1年，因而致人重傷或死亡，則可吊銷駕照；至於傷者和車損，當事人也可向肇事者提傷害告訴及損害賠償。

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